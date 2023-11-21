Технологию искусственного интеллекта внедряет в работу с документами граждан Минцифры. Об этом сказал глава ведомства Багдат Мусин на заседании правительства.

— Мы внедряем технологию искусственного интеллекта для быстрого и качественного выполнения требований граждан, таких как ChatGPT. Это позволяет круглосуточно оформлять документы граждан, в целом получать ответы на все вопросы, услуги непосредственно в чате, — доложил он премьеру.

ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом. Он способен отвечать на вопросы, генерировать тексты и изображения.

Ранее президент сказал, что необходимо в кратчайшие сроки создать все условия для развития искусственного интеллекта в Казахстане. При этом необходимо обеспечить его нормативное регулирование.