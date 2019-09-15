Тема диктанта: «2019 год - Год молодежи». В Уральске в написании диктанта приняли участие члены этнокультурных объединений региона, представители молодежных организаций и государственные служащие. Этот диктант посвящен году молодежи. Поэтому основная часть участников представители молодого поколения. Главная цель написания диктанта — это укрепление стабильности, уникальности и единства казахского народа, осознание важности использования нового казахского алфавита в соответствии с современными требованиями в стратегической статье «Программа будущего: Рухани жаңғыру». Всем участникам была предоставлена возможность проверить уровень своей грамотности и знания казахского языка, а также научиться на своих ошибках. - Наши приоритетные задачи – это, прежде всего, укрепление стабильности, уникальности и единства казахского народа, осознание важности использования нового казахского алфавита в соответствии с современными требованиями в стратегической статье «Программа будущего: Рухани жаңғыру». Всем участникам мы предоставили возможность проверить уровень своей грамотности и знания казахского языка, а также научиться на своих ошибках, — заявил председатель молодежэного крыла Азербайджанского этнокультурного центра Элгун Джаналиев. Текст диктанта состоял из более чем 150 слов и посвящен Году молодежи. Диктант проверяется комиссией из числа специалистов Ассамблеи народа Казахстана, РГУ «Қоғамдық келісім» и управлений по развитию языков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.