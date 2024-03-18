Национальную одежду из войлока планируют изготавливать в Уральске

В городском выставочном зале прошло мероприятие под названием «Ұршык иіру», которое подготовили в третий день декады Наурызнама — в День культуры и национальных традиций. Открыла его председатель республиканского общественного объединения ремесленников «Ұршык» Бибигуль Карденова. Она приехала из Астаны, в надежде открыть в Уральске свой филиал.

Бибигуль Карденова по профессии учитель по правовым дисциплинам, имеет и второе высшее образование — юриспруденция. Войлоком начала заниматься четыре года назад. За эти годы добилась больших результатов, что даже сама не ожидала от себя: продвигает национальную одежду из войлока в странах Европы. Есть свое ателье, в котором также шьют одежду из войлока. Изделия из волока дорогие — ручной труд очень высоко оценивается.

— Для работы мы используем африканское и итальянское сырье, также приобретаем шерсть в Таразе. Шелк должен быть только натуральным: от этого изделия получаются воздушными, прозрачными и легкими. Если шелк не натуральный, то на него не пристанет войлок, состав ткани его отталкивает, — рассказывает Бибигуль Карденова.

Родители Бибигуль умерли рано, но по рассказам братьев — мама тоже занималась рукоделием.

— Мама изготовляла изделия из войлока текемет — войлочный ковер, и сырмак — узорчатый войлочный казахский ковер. К примеру, сырмак изготовляется из отдельных кусков войлока разных цветов так называемой техникой мозаики: узор врезается в фон вровень с его поверхностью. Эта композиция накладывается на другой войлок и простегивается, а затем прошивается цветным шнуром по контуру узора. К сожалению, мама не успела научить меня. Но столкнулась с пряжью и войлоком я в семье у мужа. Уршык увидела у свекрови, взяла в руки, но не смогла им работать: необходим навык, — продолжает мастерица.

В прошлом году Бибигуль Карденова открыла республиканское общественное объединение «Ұршык», планируя объединить всех ремесленников вместе.

— Как-то вынося мусор, увидела рядом со свалкой, на земле лежит ұршык. Мне стало больно за то, что я не могу им научиться пользоваться, а кто-то выкидывает. Я подняла его привела в порядок, и теперь он хранится в моем доме, и является моим талисманом. Найденный ұршык навел меня на мысль открыть свое общественное объединение, тем самым объединить ремесленников Казахстана. Патент мне дали в прошлом году, — делится Бибигуль. — Женщины, владеющие уршыком, преподают в школе девочкам, которым в свою очередь, уже не интересен сотовый телефон: они активно прядут пряжу и вяжут себе разные вещи. Раньше, в старину, ұршык передавался из поколения в поколение, от матери к дочери. Теперь, я надеюсь, эта традиция продолжится.

На сегодня у Карденовой уже 27 мастеров, которых она сама обучила и воспитала. С января мастерица объехала многие города Казахстана, планируя открыть в них филиалы для ремесленников.

— Нас по Казахстану очень мало, кто занимается с войлоком. Поэтому я побывала в Мангыстау, Павлодаре, Актобе, и уже открыла филиалы в Атырау и Мангыстау. Планирую открыть и в Уральске. В филиалах будут заниматься обучением. К примеру, я мастер по войлоку, но есть мастера по шитью курак корпе, есть кто занимается этно-дизайном и шьют одежду, у кого-то уже есть свой бренд, — отметила Карденова.

Оксана КАТКОВА

фото автора