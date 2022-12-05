- В акимат области Жетысу и областной маслихат направлены письма с просьбой о возвращении улице Назарбаева прежнего названия Тауелсиздик по инициативе членов Общественного Совета, - говорится в сообщении.Также совет рассмотрел проект об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев на 2023 году. Согласно проекту на сайте «Открытых НПА», власти планируют утвердить ставку в размере 5% от стоимости пребывания. Они будут действовать с первого января по 31 декабря 2023 года. В комментариях к проекту отмечается, что за первые полгода 2022 года город посетили 149 иностранных туристов. Ещё годом ранее - 29 туристов. Сколько средств они оставили, не сообщается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Общественный совет Талдыкоргана просит вернуть улице Назарбаева прежнее название
Городской совет направил соответствующее письмо в акимат Жетысу и областной маслихат. Фото из архива "МГ" Общественный совет Талдыкоргана опубликовал список вопросов, которые рассмотрел на прошедшем заседании. Среди них - переименование главной улицы города. - В акимат области Жетысу и областной маслихат направлены письма с просьбой о возвращении улице Назарбаева прежнего названия Тауелсиздик по инициативе членов Общественного Совета, - говорится в сообщении. Также совет рассмотрел проект об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев на 2023 году. Согласно проекту на сайте «Открытых