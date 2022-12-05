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Социум

Общественный совет Талдыкоргана просит вернуть улице Назарбаева прежнее название

Городской совет направил соответствующее письмо в акимат Жетысу и областной маслихат. Фото из архива "МГ" Общественный совет Талдыкоргана опубликовал список вопросов, которые рассмотрел на прошедшем заседании. Среди них - переименование главной улицы города. - В акимат области Жетысу и областной маслихат направлены письма с просьбой о возвращении улице Назарбаева прежнего названия Тауелсиздик по инициативе членов Общественного Совета, - говорится в сообщении. Также совет рассмотрел проект об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев на 2023 году. Согласно проекту на сайте «Открытых
Дана Рахметова
Общественный совет Талдыкоргана просит вернуть улице Назарбаева прежнее название
Городской совет направил соответствующее письмо в акимат Жетысу и областной маслихат.
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У них всё равно нет никаких прав: общественник из ЗКО предложил распустить половину госорганов в Казахстане
Фото из архива "МГ" Общественный совет Талдыкоргана опубликовал список вопросов, которые рассмотрел на прошедшем заседании. Среди них - переименование главной улицы города.
- В акимат области Жетысу и областной маслихат направлены письма с просьбой о возвращении улице Назарбаева прежнего названия Тауелсиздик по инициативе членов Общественного Совета, - говорится в сообщении.
Также совет рассмотрел проект об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев на 2023 году. Согласно проекту на сайте «Открытых НПА», власти планируют утвердить ставку в размере 5% от стоимости пребывания. Они будут действовать с первого января по 31 декабря 2023 года. В комментариях к проекту отмечается, что за первые полгода 2022 года город посетили 149 иностранных туристов. Ещё годом ранее - 29 туристов. Сколько средств они оставили, не сообщается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Талдыкорган

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