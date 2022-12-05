Общественный совет Талдыкоргана просит вернуть улице Назарбаева прежнее название

Городской совет направил соответствующее письмо в акимат Жетысу и областной маслихат. Фото из архива "МГ" Общественный совет Талдыкоргана опубликовал список вопросов, которые рассмотрел на прошедшем заседании. Среди них - переименование главной улицы города. - В акимат области Жетысу и областной маслихат направлены письма с просьбой о возвращении улице Назарбаева прежнего названия Тауелсиздик по инициативе членов Общественного Совета, - говорится в сообщении. Также совет рассмотрел проект об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев на 2023 году. Согласно проекту на сайте «Открытых