Сегодня, 20 февраля, на базе общества инвалидов «Арба» открылся массажный кабинет, где все процедуры массажа будут делать массажисты с нарушением опорно-двигательного аппарата. arba1 - Мы давно хотели открыть такой кабинет, но не было возможности, - говорит председатель ОО «Арба» Гульмира БАТПАКУЛОВА. - И вот в рамках социального проекта «Взгляд в будущее» наша мечта стала реальностью. Пять наших ребят смогли обучиться азам массажа у одного из лучших специалистов - доктора нетрадиционной медицины Виталия АН. Все отрабатывали на практике, делая массаж друг другу, понимая, насколько важно научиться это делать правильно. Инициатором социального проекта «Взгляд в будущее» стал председатель корейского этнокультурного объединения ЗКО Максим ПАК. А также руководителем и спонсором выступил предприниматель, генеральный директор «Монтажтехсервис» Булат САРСЕНОВ. - Я сам имею инвалидность и поэтому все проблемы людей с ограниченными возможностями мне знакомы, - говорит Булат САРСЕНОВ. - Мы уже открыли один массажный кабинет в Алматы, где работают слабовидящие люди, вот сегодня мы решили поддержать общество «Арба». Думаю, что это очень нужно - выводить людей с ограниченными возможностями и принимать их в наш социум такими, какие они есть. Дать понять, что инвалидом человека делает не болезнь, а жизненные условия, в которых он оказался. И то, что все можно изменить к лучшему. Кабинет находится по адресу: ул.Привокзальная, 85.