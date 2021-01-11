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Обучаться музыкальному искусству в лучших национальных традициях приглашает детей школа «Қарақат»

В Уральске частная детская музыкальная школа-студия «Қарақат», действующая под кураторством известных артистов казахстанской эстрады Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной, предоставляет прекрасную возможность ребятам обучаться игре на национальных и классических музыкальных инструментах, вокалу, танцам и актерскому мастерству. По словам директора музыкальной школы Рысбека Серикккалиева, создание сети музыкальных школ «Қарақат» в Казахстане направлено, прежде всего, на возрождение богатейших национальных музыкальных традиций, в частности исполнение на таком колоритном и эксклюзивном инструмен
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Обучаться музыкальному искусству в лучших национальных традициях приглашает детей школа «Қарақат»
В Уральске частная детская музыкальная школа-студия «Қарақат», действующая под кураторством известных артистов казахстанской эстрады Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной, предоставляет прекрасную возможность ребятам обучаться игре на национальных и классических музыкальных инструментах, вокалу, танцам и актерскому мастерству.
Обучаться музыкальному искусству в лучших национальных традициях приглашает детей школа «Қарақат»
Обучаться музыкальному искусству в лучших национальных традициях приглашает детей школа «Қарақат»
По словам директора музыкальной школы Рысбека Серикккалиева, создание сети музыкальных школ «Қарақат» в Казахстане направлено, прежде всего, на возрождение богатейших национальных музыкальных традиций, в частности исполнение на таком колоритном и эксклюзивном инструменте, как жетiген, звучание которого чем-то схоже с игрой на арфе или древнерусском музыкальном инструменте - гуслях. - Наша школа открылась в июне 2020 года и работает по франшизе создателей уникального социального детского проекта заслуженных деятелей искусств РК Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной. По Казахстану действует уже одиннадцать музыкальных школ «Қарақат», - рассказал руководитель музыкальной школы. - У нас занимаются свыше 150 детей по разным направлениям. По музыкальным направлениям и театральному мастерству принимаются дети семи-восьми лет, на хореографическое направление - от четырех лет. Образовательная программа школы направлена на развитие творческих талантов юных артистов, мы помогаем выразить им свою индивидуальность и полноценно реализоваться в сфере музыки и актерского мастерства. Ребята выступают раз в три месяца на отчетных концертах школы, а также принимают участие в различных творческих конкурсах и концертах городского, областного, республиканского и международного уровней.
Обучаться музыкальному искусству в лучших национальных традициях приглашает детей школа «Қарақат»
Обучаться музыкальному искусству в лучших национальных традициях приглашает детей школа «Қарақат»
В детской музыкальной школе «Қарақат» проходит обучение на платной основе по следующим направлениям: • инструментальное исполнительство (домбыра, жетiген, баян, фортепиано, гитара) и теория музыки (музыкальная азбука, сольфеджио); • вокальное искусство (индивидуальные или групповые занятия); • хореография (народный танец); • музыкальный театр и тележурналистика (актёрское мастерство, сценическое мастерство, культура речи, конферанс) Занятия проходят 3 раза в неделю.
Внимание! Действует акция: если занимаются три ребенка из одной семьи, на обучение третьего предоставляется скидка 50%, а также если один ребенок обучается по трем направлениям, на третье направление также предоставляется скидка 50%.
В школе продумано все до мелочей, чтобы создать комфортную обстановку для занятий детей и ожидания их родителей. В двухэтажном здании светлые и просторные кабинеты для индивидуальных и групповых занятий, танцевальный зал с гардеробной комнатой, звукозаписывающая студия, студия для записи видеороликов, столовая, санузлы. Здесь тепло и уютно, комфортная мебель, комнатные растения, везде ковры и ковровые дорожки, кругом чистота и порядок, строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы.
Обучаться музыкальному искусству в лучших национальных традициях приглашает детей школа «Қарақат»
Обучаться музыкальному искусству в лучших национальных традициях приглашает детей школа «Қарақат»
Следует отметить, что ребята обучаются в течение пяти лет, в конце каждого учебного года сдают творческие экзамены, по окончании получают специальные сертификаты выпускников музыкальной школы «Қарақат». - В ближайшем будущем пройдет грандиозный онлайн концерт, в котором примут участие воспитанники четырех школ «Қарақат» из городов Уральск, Атырау, Актобе и Актау. Официальное открытие уральской школы с участием наших кураторов, известных артистов Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной планируется 14 марта этого года. В будущем мы также планируем открыть еще один филиал, а также создать собственный детский youtube-канал, на котором будут транслироваться лучшие выступления наших воспитанников, - добавил директор музыкальной школы-студии. Мы ждем вас по адресу: ул. Бастау, 18 (заезд по желаевской трассе). Тел.: 8 778 311 99 99 (WhatsApp) Мы в Instagram: @karakat_studiya_oral Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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