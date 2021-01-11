Обучаться музыкальному искусству в лучших национальных традициях приглашает детей школа «Қарақат»

В Уральске частная детская музыкальная школа-студия «Қарақат», действующая под кураторством известных артистов казахстанской эстрады Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной, предоставляет прекрасную возможность ребятам обучаться игре на национальных и классических музыкальных инструментах, вокалу, танцам и актерскому мастерству. По словам директора музыкальной школы Рысбека Серикккалиева, создание сети музыкальных школ «Қарақат» в Казахстане направлено, прежде всего, на возрождение богатейших национальных музыкальных традиций, в частности исполнение на таком колоритном и эксклюзивном инструмен