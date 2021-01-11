Внимание! Действует акция: если занимаются три ребенка из одной семьи, на обучение третьего предоставляется скидка 50%, а также если один ребенок обучается по трем направлениям, на третье направление также предоставляется скидка 50%.В школе продумано все до мелочей, чтобы создать комфортную обстановку для занятий детей и ожидания их родителей. В двухэтажном здании светлые и просторные кабинеты для индивидуальных и групповых занятий, танцевальный зал с гардеробной комнатой, звукозаписывающая студия, студия для записи видеороликов, столовая, санузлы. Здесь тепло и уютно, комфортная мебель, комнатные растения, везде ковры и ковровые дорожки, кругом чистота и порядок, строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы. Следует отметить, что ребята обучаются в течение пяти лет, в конце каждого учебного года сдают творческие экзамены, по окончании получают специальные сертификаты выпускников музыкальной школы «Қарақат». - В ближайшем будущем пройдет грандиозный онлайн концерт, в котором примут участие воспитанники четырех школ «Қарақат» из городов Уральск, Атырау, Актобе и Актау. Официальное открытие уральской школы с участием наших кураторов, известных артистов Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной планируется 14 марта этого года. В будущем мы также планируем открыть еще один филиал, а также создать собственный детский youtube-канал, на котором будут транслироваться лучшие выступления наших воспитанников, - добавил директор музыкальной школы-студии. Мы ждем вас по адресу: ул. Бастау, 18 (заезд по желаевской трассе). Тел.: 8 778 311 99 99 (WhatsApp) Мы в Instagram: @karakat_studiya_oral Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Обучаться музыкальному искусству в лучших национальных традициях приглашает детей школа «Қарақат»
В Уральске частная детская музыкальная школа-студия «Қарақат», действующая под кураторством известных артистов казахстанской эстрады Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной, предоставляет прекрасную возможность ребятам обучаться игре на национальных и классических музыкальных инструментах, вокалу, танцам и актерскому мастерству. По словам директора музыкальной школы Рысбека Серикккалиева, создание сети музыкальных школ «Қарақат» в Казахстане направлено, прежде всего, на возрождение богатейших национальных музыкальных традиций, в частности исполнение на таком колоритном и эксклюзивном инструмен