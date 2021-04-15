Обвиненный во взяточничестве чиновник избежал наказания в Атырау

В Атырауской области завершилось судебное разбирательство по обвинению в коррупции руководителя управления координации занятости и социальных программ Серика Камидоллы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото из архива "МГ" Чиновника задержали в конце марта по обвинению в получении взяток за трудоустройство иностранной рабочей силы. После обвинение было переквалифицировано в "злоупотребление служебными полномочиями". Суть обвинения сводилась к тому, что Камидолла, используя служебное положение, обращался к предпринимателям региона с просьбой оказать помощь нуждающимся семьям. Прокурор запро