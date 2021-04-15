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Социум

Обвиненный во взяточничестве чиновник избежал наказания в Атырау

В Атырауской области завершилось судебное разбирательство по обвинению в коррупции руководителя управления координации занятости и социальных программ Серика Камидоллы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото из архива "МГ" Чиновника задержали в конце марта по обвинению в получении взяток за трудоустройство иностранной рабочей силы. После обвинение было переквалифицировано в "злоупотребление служебными полномочиями". Суть обвинения сводилась к тому, что Камидолла, используя служебное положение, обращался к предпринимателям региона с просьбой оказать помощь нуждающимся семьям. Прокурор запро
Кристина Кобина
Обвиненный во взяточничестве чиновник избежал наказания в Атырау
В Атырауской области завершилось судебное разбирательство по обвинению в коррупции руководителя управления координации занятости и социальных программ Серика Камидоллы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Руководителя управления координации занятости Атырауской области задержали по подозрению в получении взятки
Руководителя управления координации занятости Атырауской области задержали по подозрению в получении взятки
Фото из архива "МГ" Чиновника задержали в конце марта по обвинению в получении взяток за трудоустройство иностранной рабочей силы. После обвинение было переквалифицировано в "злоупотребление служебными полномочиями". Суть обвинения сводилась к тому, что Камидолла, используя служебное положение, обращался к предпринимателям региона с просьбой оказать помощь нуждающимся семьям. Прокурор запросил для чиновника пожизненного лишения права занимать должности на госслужбе, а также штраф в размере почти трех миллионов тенге. Задержание чиновника вызвало общественный резонанс в регионе. Люди не поверили в версию обвинения и несколько раз устраивали пикеты у здания суда и городского отдела внутренних дел. Сегодня, 15 апреля, судья Атырауского городского суда № 2 Зауре Казакбай огласила приговор. - Учитывая чистосердечное признание Серика Камидоллы, его семейное положение и честную деятельность на государственной службе, он освобожден от уголовной ответственности по статье 65 УК, где сказано, что лицо, впервые совершившее коррупционное преступление, может быть освобождено от ответственности в связи с раскаянием. Потерпевшие не выставили никаких претензий к обвиняемому, - говорится в приговоре. Под давлением общественности чиновнику изменили меру пресечения, заменив содержание под стражей на домашний арест. Сегодня суд полностью снял обвинения с чиновника. Серик Камидолла поблагодарил всех, кто вступился за него и не поверил в основную версию обвинения. Чиновник также заявил, что намерен продолжить государственную деятельность. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд

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