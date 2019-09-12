Приговор суда первой инстанции был отменен, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 12 сентября, судья специализированного межрайонного уголовного суда Кайрат Утешев вынес приговор обвиняемым в незаконной транспортировке битума из России в Казахстан.
Приговором суда Кайрат Намазбаев признан виновным в совершении преступлений по статье 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", а также 244 УК РК "Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет", 245 УК РК "Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций" и 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них". Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности без конфискации имущества.
Жандоса Каирбаева, Тимура Калиева, Айбека Балтурманова и Нурлана Кенженова признали виновными по статьям 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения" и 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них". Им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии средней безопасности без конфискации имущества.
Бакытжана Жакатаева суд признал виновным по статье 216 УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров" и приговорил к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев с назначение пробационного контроля.
Кроме этого, суд постановил взыскать с осужденных Намазбаева, Балтурманова и Кенженова в доход государства 539 млн тенге.
Вместе с тем Кайрат Утешев вынес частное постановление в адрес свидетелей Зайцевой, Карткужаковой и Кучерова, так как у суда возникли сомнения в правдивости показаний, которые они дали в ходе судебного заседания.
Родные подсудимых с приговором суда не согласны. По словам старшего брата Нурлана Кенженова, они будут обжаловать приговор.
– Мой брат честно работал, получал 100 тысяч тенге. За что? За то, что бумажки развозил? Здесь однозначно есть заинтересованная сторона. Ведь сейчас битум из России продолжают возить, мы даже знаем кто. Согласно первому приговору, Нурлану дали 8 лет, сейчас - 6. Но мы все равно не согласны с приговором и будем его обжаловать, - заявил Ержан Кенженов.
Отец осужденного Айбека Балтурманова также возмутился решением судьи и заявил, что вина подсудимых не была доказана во время судебного следствия.
– Я перестал что-либо понимать. Убийц, насильников, педофилов оправдывают, а честных людей сажают! В каком государстве мы живем? Наших детей защищали семь адвокатов, грамотные специалисты, которые в полном объеме доказали правоту подсудимых, предоставили все доказательства! У них есть все документы, договоры, счета-фактуры. Нам ничего не остается, как жаловаться Путину и Медведеву. Потому что всю документацию, которую предоставила российская сторона, наш прокурор признал недействительной. От их действий никто не пострадал, государству ущерб не принесен. Они все молодые, образованные ребята, у них вся жизнь впереди. Никаких оснований у них нет. Закон один для всех - и для судьи, и для прокурора, и для обычного человека. Власть просто издевается над нами, - возмутился отец осужденного Айбека Балтурманова Мутхан Балтурманов.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним,
в специализированном межрайонном уголовном суде судья Кайрат Чалкаров рассматривал дело шести казахстанцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения". Подсудимые Кайрат Намазбаев и Тимур Калиев во время прений сторон заявили, что не согласны
с выводами обвинения и просили суд оправдать их. 29 января они были осуждены и приговорены
к различным срокам - от 5 до 10 лет. 23 апреля апелляционная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда рассмотрела дело и выявила существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. В связи с этим обвинительный приговор суда первой инстанции был отменен
. После завершения судебных разбирательств прокурор попросил для подсудимых до 16 лет лишения свободы
. В своем последнем слове подсудимый Тимур Калиев попросил президента России вмешаться в данном дело.
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Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА