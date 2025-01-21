Оценил свою почку в 9 млн тенге: актюбинцу вынесли приговор

Житель Атырауской области предстал перед судом за то, что решил продать свою почку. Как следует из материалов дела, подсудимый в июне прошлого года, будучи безработным, и не имея доходов, разместил объявление в Телеграм-канале о том, что готов продать свою одну почку.

Оценил он ее в 9 млн тенге. Вскоре на объявление откликнулась женщина, которая сотрудничала с правоохранительными органами. Стороны договорились о купле-продаже органа, и «продавец» прошел необходимое обследование. При получении 5 млн тенге его задержали.

В суде мужчина признал свою вину. Ранее он рассказал, что хотел продать орган из-за многочисленных долгов.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев. Суд учел, что подсудимый раскаялся, у него есть малолетние дети, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда №2 города Актобе.

Фарида ЗАРИП