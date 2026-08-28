Очаг бешенства выявили в ЗКО

Также были зафиксированы очаги инфекционного ринотрахеита, бруцеллеза и эмкара.

Как рассказал руководитель управления ветеринарии ЗКО Абзал Бралиев, с начала 2026 года на территории Западно-Казахстанской области зарегистрировано семь эпизоотических очагов. Несмотря на тревожные диагнозы, специалисты заверяют: ситуация под жестким контролем, а большинство очагов уже успешно ликвидировано.

По данным спикера, география инфекций затронула сразу несколько районов области. В их числе:

Инфекционный ринотрахеит КРС: зафиксировано 3 очага (села Шабдаржап, Атамекен и Жолап Акжайыкского района);

Бруцеллез КРС: 2 очага (село Кушум в районе Байтерек и село Подстепное Теректинского района);

Эмкар (эмфизематозный карбункул) КРС: 1 очаг (село Сарыомир Теректинского района);

Бешенство: 1 случай выявлен у дикого животного - корсака в селе Достык района Байтерек.

Как отмечает Абзал Бралиев, как только диагнозы подтверждались, в селах оперативно разворачивали весь необходимый комплекс ветеринарно-санитарных мер. На сегодня опасные очаги ринотрахеита, эмкара, а также один случай бруцеллеза уже полностью ликвидированы.

- На контроле остаются еще два объекта: один продолжающий действовать очаг бруцеллеза крупного рогатого скота и точка по бешенству дикого зверя. Тем не менее, общую эпизоотическую обстановку в регионе эксперты оценивают как стабильную и управляемую, - пояснил он.

Для сравнения: по итогам прошлого, 2025 года, в области насчитывалось 4 очага особо опасных болезней среди животных (тогда регистрировали три случая бешенства КРС в Бокейординском и Казталовском районах, а также один очаг бруцеллеза в районе Байтерек).

Напомним, почти у четырех тысяч голов скота выявили бруцеллез в ЗКО с начала года.