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Происшествия

Очаг бешенства выявили в ЗКО

Также были зафиксированы очаги инфекционного ринотрахеита, бруцеллеза и эмкара.
Кристина Кобина
Очаг бешенства выявили в ЗКО
Фото сгенерировано с помощью ИИ

Как рассказал руководитель управления ветеринарии ЗКО Абзал Бралиев, с начала 2026 года на территории Западно-Казахстанской области зарегистрировано семь эпизоотических очагов. Несмотря на тревожные диагнозы, специалисты заверяют: ситуация под жестким контролем, а большинство очагов уже успешно ликвидировано.

По данным спикера, география инфекций затронула сразу несколько районов области. В их числе:

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  • Инфекционный ринотрахеит КРС: зафиксировано 3 очага (села Шабдаржап, Атамекен и Жолап Акжайыкского района);
  • Бруцеллез КРС: 2 очага (село Кушум в районе Байтерек и село Подстепное Теректинского района);
  • Эмкар (эмфизематозный карбункул) КРС: 1 очаг (село Сарыомир Теректинского района);
  • Бешенство: 1 случай выявлен у дикого животного - корсака в селе Достык района Байтерек.

Как отмечает Абзал Бралиев, как только диагнозы подтверждались, в селах оперативно разворачивали весь необходимый комплекс ветеринарно-санитарных мер. На сегодня опасные очаги ринотрахеита, эмкара, а также один случай бруцеллеза уже полностью ликвидированы.

- На контроле остаются еще два объекта: один продолжающий действовать очаг бруцеллеза крупного рогатого скота и точка по бешенству дикого зверя. Тем не менее, общую эпизоотическую обстановку в регионе эксперты оценивают как стабильную и управляемую, - пояснил он.

Для сравнения: по итогам прошлого, 2025 года, в области насчитывалось 4 очага особо опасных болезней среди животных (тогда регистрировали три случая бешенства КРС в Бокейординском и Казталовском районах, а также один очаг бруцеллеза в районе Байтерек).

Напомним, почти у четырех тысяч голов скота выявили бруцеллез в ЗКО с начала года. 

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