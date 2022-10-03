До сих пор остались те, кому негде переночевать, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Корреспонденты «МГ» второго октября побывали на пограничном пункте «Сырым»
, где очередей и ажиотажа уже не наблюдалось. Желающих пересечь границу немного, остались незначительные пробки из транзитных фур, как с российской стороны, так и с казахстанской.
Сегодня, третьего октября, мы проехались по городу. Длинные очереди наблюдаются только у банков и ЦОНа (на улице Жангир хана).
Россияне пытаются обосноваться, пройти регистрацию и оформить ИИН. Нужно отметить, что они охотно подсказывают друг другу, как всё организовать.
- В ЦОН скопилась огромная очередь с раннего утра, но в ней ещё три: кто забронировал онлайн, пришёл за готовым ИИН и кто впервые. Но всем для начала нужно отметиться в тетрадке за столиком, а уже потом определяться и становиться в нужную очередь. В общем тут россияне со всех городов, - поделился мужчина из очереди.
Длинные очереди можно наблюдать и у банков.
Организованные для иностранцев ночлег уже практически пустуют. В детском лагере «Атамекен» приезжие говорят, что осталось всего 30 человек и то, они просто ждут своего рейса.
- Я приехал 29 сентября в детский лагерь. Ночлег здесь стоит две тысячи тенге. Я предприниматель, у меня есть свой небольшой бизнес в России, который, к счастью, работает и дальше. Повестки на руки я не получил, а в такое неспокойное время решил исполнить свою давнюю мечту - попутешествовать. В ближайшее время я выеду в Актобе, оттуда в Алматы, а дальше планирую в Грузию. Да, здесь бОльшая часть приезжих просто проездом. А те, кто планирует остаться в Казахстане, едут в большие города: Алматы и Астана, - рассказал россиянин Дмитрий.
Гражданин соседней страны Максим поделился, что его супруга предлагала переехать в Алматы ещё три года назад, но он не соглашался. Сейчас, когда стоял выбор между спокойной жизнью и военными действиями, он выбрал первое.
- Всю жизнь проработал в ресторанном бизнесе. Думаю, для меня не составит труда найти вакансию. Хочу сказать, что 80% приезжих умные, начитанные люди, которые просто боятся смерти, не более того, - сказал мужчина.
Мы проехались по гостиницам города, где администраторы отметили, что наплыв иностранцев уже не такой сильный и есть свободные номера.
Христианская церковь «Новая жизнь» по-прежнему принимает гостей из России, но и там остались лишь те, кто ещё не нашёл подходящую для съёма квартиру.
Напомним, очереди на казахстанско-российской границе возникли после объявления в России частичной мобилизации
. Тысячи россиян покидали страну
. Немалая часть прибывала в ЗКО. 29 сентября пересекшие границу россияне рассказали, что по ту сторону, жгут костры
и строят шалаши, потому что люди выстаивали в очереди по пять суток, чтобы пересечь границу.
30 сентября было приостановлено
автобусное сообщение между Самарой и Уральском. На следующий день его возобновили.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА