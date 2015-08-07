Очередь в налоговую Уральска можно забронировать

С 3 августа в управлении государственных доходов по г.Уральск был запущен пилотный проект по обслуживанию граждан, забронировавших посещение центра приема и обработки информации по телефону. Иллюстративное фото с сайта profa.kz Как сообщили в управлении, бронирование очереди производится с 8.00 до 20.00 в рабочие дни по телефону 24-29-38. Очередь можно забронировать для оказания следующих государственных услуг: 1.Регистрационный учет индивидуального предпринимателя. 2.Регистрационный учет частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора. 3.Регистрация н