Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

Очередь в налоговую Уральска можно забронировать

С 3 августа в управлении государственных доходов по г.Уральск был запущен пилотный проект по обслуживанию граждан, забронировавших посещение центра приема и обработки информации по телефону. Иллюстративное фото с сайта profa.kz Как сообщили в управлении, бронирование очереди производится с 8.00 до 20.00 в рабочие дни по телефону 24-29-38. Очередь можно забронировать для оказания следующих государственных услуг: 1.Регистрационный учет индивидуального предпринимателя. 2.Регистрационный учет частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора. 3.Регистрация н
Анэль Кайнеденова
Очередь в налоговую Уральска можно забронировать
С 3 августа в управлении государственных доходов по г.Уральск был запущен пилотный проект по обслуживанию граждан, забронировавших посещение центра приема и обработки информации по телефону.
Иллюстративное фото с сайта profa.kz
Иллюстративное фото с сайта profa.kz
 Иллюстративное фото с сайта profa.kz Как сообщили в управлении, бронирование очереди производится с 8.00 до 20.00 в рабочие дни по телефону 24-29-38. Очередь можно забронировать для оказания следующих государственных услуг: 1.Регистрационный учет индивидуального предпринимателя. 2.Регистрационный учет частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора. 3.Регистрация налогоплательщиков. 4.Регистрационный учет налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности. 5.Регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика. 6.Выдача патента индивидуальным предпринимателям. 7.Представление сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налогового обязательства, а также обязательств по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислений. 8.Выдача справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов. 9.Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности. 10.Прием налоговой отчетности. 11.Отзыв налоговой отчетности. 12.Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов. 13.Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета. 14.Изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) пеней. 15.Регистрационный учет по месту нахождения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением. 16.Прием налоговых форм при экспорте (импорте) товаров в рамках Таможенного союза.
налоговая очередь

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article