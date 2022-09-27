Очереди на границе возникли уже на казахстанской территории в ЗКО
Вереница большегрузов у поста «Сырым» тянется на семь километров, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Об очередях на посту «Сырым» на выезд из Казахстана в Россию корреспондентам «МГ» сообщили дальнобойщики. Мы выехали на место и убедились в этом. На 19:00 по местному времени очереди автомобилей тянутся на семь километров.
- Говорят, на российской стороне проблема. Въезжающие в Казахстан автомобили закрыли и встречную полосу, - говорит водитель большегруза.
В погранслужбе КНБ РК по ЗКО подтвердили - очереди есть.
- Наш пост работает в штатном режиме. Российская сторона принимает медленней, нейтральная территория заполнена транспортом, поэтому нам просто некуда их выпускать, - рассказали в погранслужбе.
Между тем о сложной ситуации говорят казахстанцы, которые уже несколько суток не могут попасть домой.
Так, житель Уральска с маленькими детьми уже четвертые сутки стоит у поста «Маштаково» в Самарской области. До границы осталось около 600 метров, но она уже больше суток не продвигается совсем.
- (...) По большому счёту, проблему создают таксисты. Они подсаживают здесь людей, проезжают с ними через границу и возвращаются к тому же месту, с которого отъезжали. Потому что, видите ли, ему там держат место «коллеги» по цеху. И это продолжается по кругу. За пересечение границы таксисты берут по 6-7 тысяч рублей с человека (57 тысяч тенге), - рассказывает Александр.
Еда и вода у людей на исходе. Впрочем, «помогайки» и тут нашли себе прибыльное дело - хлеб продают по 1 500 тенге, а воду по 700 тенге за литр.
- Люди злые, мы все устали, хотим домой. Выезжали по семейным делам, к болеющему родственнику. Теперь вот сами остались у границы. Сил уже нет. Почему власти не предпримут что-нибудь?! Почему нет отдельной очереди для казахстанцев? Нас же не нужно столько проверять, как выезжающих россиян, - едва ли не плача рассказала по телефону пенсионерка Улдай апа.
Только за пять дней в ЗКО прибыло порядка 17 тысяч граждан РФ.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
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