Город напоминает один большой вокзал, люди ходят с чемоданами в руках и рюкзаками за спиной, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Сегодняшний Уральск в действительности похож на вокзал: кругом люди с чемоданами и рюкзаками. По официальным данным, с 21 по 25 сентября в ЗКО прибыло 16 898 граждан России. Некоторые из них не остаются в городе и стараются сразу уехать вглубь страны - знают, что в Уральске уже практически не осталось свободных арендных квартир
, а те, что остались, арендовать дорого
. Другие рассматривают Казахстан как транзитную республику
, чтобы уехать дальше в безвизовые страны. Кстати, для этого россияне стараются выехать в Актобе или Актау, поскольку в этих городах авиарейсов в Грузию, ОАЭ и Турцию больше.
Но всё же бОльшая часть остаются в Уральске - волонтёры помогают им с ночлегом и едой, а также консультируют по юридическим вопросам. Для ночлега две ночи подряд свои двери открывал кинотеатр Cinema Park
. Только в первую ночь там было порядка 200 россиян.
Этой ночью людей в кинозалах было не меньше.
- Приехал в Казахстан этой ночью. До границы в Самарской области добрались на такси. Машина нас оставила - там очередь автомобилей тянулась на 25 километров. До поста дошли пешком, и границу перешли пешком. Дальше до города на такси. Заночевали в кинотеатре, о котором узнали из telegram-чатов. Кормили нас волонтёры. Кстати, и на границе в очереди со стороны России нас кормили казахстанские волонтёры. Я армянин, гражданин России, жил в Москве. Все эти события в нашей стране я не поддерживаю. Завтра буду выезжать в Астану, поживу там пару месяцев, потом посмотрим, - рассказал Нарек.
26-летний Дмитрий приехал этой ночью из Ульяновска. Говорит, что выбрал Уральск, потому что узнал, что здесь прибывшим россиянам помогают и благодарит за это казахстанцев.
- Бежим от мобилизации, никому не пожелаю этого пережить. Планов нет никаких, планы найти жилье, думаю, скооперируемся и снимем квартиру. Говорят, аренда жилья от 20 до 60 тысяч рублей. Симку нужно взять, чтобы связь была, - говорит Дмитрий. - Очень хочется вернуться домой, к родным. Но пока вот такие условия в стране...
Из Москвы приехал и 23-летний Алексей, которого мы также встретили у входа в City Center. Он рассказал, что переходил границу 15 часов. Дальше планирует уехать в город побольше.
- Боялись, что границу закроют, не успеем выехать, - говорит он. - Многие относились так, она есть (война в Украине - прим. автора). Особо и не хочется идти воевать, многие мои знакомые уехали сразу после 24 февраля.
В ЦОН на Исатай-Махамбета с раннего утра стали собираться прибывшие россияне. Сейчас очередь далеко за пределами самого центра. Все стараются получить ИИН, чтобы открыть банковскую карту. Очереди наблюдаются и в обменных пунктах.
Волонтёры организовали ночлег для прибывших граждан России в детских загородных лагерях Уральска. Эту ночь в лагерях провели порядка 130 человек. Ночлег оплачивают сами прибывающие по договоренности.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА