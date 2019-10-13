Одаренных детей необходимо поддерживать - Бердибек Сапарбаев

На встрече с общественностью региона присутствовали представители интеллигенции области, НПО, руководители предприятий, государственных учреждений и студенты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На сегодняшний день проводится большая работа в рамках реализации послания президента. Одной из основных задач является налаживание обратной связи с населением. В этом направлении государство начало тесное сотрудничество с неправительственными организациями. Ни одно обращение, ни один вопрос от жителей не должен остаться без внимания, - заявил в своем выступлении Бердибек Сапарбаев. Одним из ин