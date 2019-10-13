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Социум

Одаренных детей необходимо поддерживать - Бердибек Сапарбаев

На встрече с общественностью региона присутствовали представители интеллигенции области, НПО, руководители предприятий, государственных учреждений и студенты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На сегодняшний день проводится большая работа в рамках реализации послания президента. Одной из основных задач является налаживание обратной связи с населением. В этом направлении государство начало тесное сотрудничество с неправительственными организациями. Ни одно обращение, ни один вопрос от жителей не должен остаться без внимания, - заявил в своем выступлении Бердибек Сапарбаев. Одним из ин
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Одаренных детей необходимо поддерживать - Бердибек Сапарбаев
На встрече с общественностью региона присутствовали представители интеллигенции области, НПО, руководители предприятий, государственных учреждений и студенты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На сегодняшний день проводится большая работа в рамках реализации послания президента. Одной из основных задач является налаживание обратной связи с населением. В этом направлении государство начало тесное сотрудничество с неправительственными организациями. Ни одно обращение, ни один вопрос от жителей не должен остаться без внимания, - заявил в своем выступлении Бердибек Сапарбаев. Одним из инструментов обратной связи с населением станет онлайн-опрос о работе первых руководителей области, города или района. В случае, если должностное лицо наберет меньше 30% голосов, то его снимут с занимаемого поста. Повышение качества образования и поддержка талантливых детей. Эти вопросом занимается не только министерство образования, но и фонд первого президента. Который реализует новый проект "Ел үміті". В рамках него Фонд Первого Президента будет сотрудничать с правительством Казахстана, акиматами регионов, общественными объединениями, частными образовательными организациями, бизнес-сообществом. Планируется создать в каждом регионе Центры выявления и поддержки талантов, заняться разработкой и реализацией программ лидерства, и личностного роста для молодежи, программ поддержки победителей олимпиад и их педагогов. -  К счастью, в нашей стране много одаренных детей. Это наше будущее. Мы должны поддерживать их. На учителей возложена огромная ответственность, и если они будут относиться к своим обязанностям со всей душой, наши дети достигнут больших высот.  Миссия инициативы «Eл үміті» – это содействие в поиске и поддержке наших талантливых детей и молодежи, в том числе, проживающих за границей. В рамках данной инициативы мы хотим максимально охватить молодое поколение страны, учесть их особенности, таланты, научный и лидерский потенциал, а также постараться дать каждому возможность равного старта в дальнейшей самореализации, - пояснил заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
НПО встреча

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