Фото: МВД РК Авария произошла 29 сентября на дороге Актобе - Атырау - Астрахань. По данным МВД Казахстана, 66-летний водитель на Ford Transit не справился с управлением и столкнулся с «Урал» и «Лада», двигавшимися по встречному направлению. В результате ДТП 55-летний пассажир Ford погиб на месте, ещё пять человек с травмами доставлены в областную больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.