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Социум

Одинокий лебедь на пруду вызвал беспокойство у жителей ЗКО

Сельчане не знают, куда пристроить птицу, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено очевидцами В редакцию «МГ» сельчане прислали фото одинокого лебедя. Очевидцы засняли птицу на реке Чижа в посёлке Атамекен Таскалинского района. Они обеспокоены тем, что лебедь не улетел на зимовку вместе со стаей. Возможно, птица ранена. Если есть желающие помочь, они могут связаться с жителями по телефону: +7 (705) 433-37-84. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
Одинокий лебедь на пруду вызвал беспокойство у жителей ЗКО
Сельчане не знают, куда пристроить птицу, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Одинокий лебедь на пруду вызвал беспокойство у жителей ЗКО
Одинокий лебедь на пруду вызвал беспокойство у жителей ЗКО
Фото предоставлено очевидцами В редакцию «МГ» сельчане прислали фото одинокого лебедя. Очевидцы засняли птицу на реке Чижа в посёлке Атамекен Таскалинского района. Они обеспокоены тем, что лебедь не улетел на зимовку вместе со стаей. Возможно, птица ранена. Если есть желающие помочь, они могут связаться с жителями по телефону: +7 (705) 433-37-84. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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