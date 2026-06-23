Одной ЭЦП теперь мало: казахстанцев предупредили о новых правилах авторизации

В личном кабинете НУЦ РК ввели двухфакторную аутентификацию: теперь для входа по ЭЦП потребуется дополнительное подтверждение через SMS или eGov Mobile.

В личном кабинете Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК) был изменен порядок авторизации пользователей, сообщили в АО "НИТ". Для повышения уровня безопасности учетных записей граждан ведомство внедрило обязательную двухфакторную аутентификацию.

Теперь стандартной процедуры ввода пароля и использования ЭЦП будет недостаточно. Изменения направлены на предотвращение мошеннических действий и защиту личных сведений.

- Теперь при авторизации помимо электронной цифровой подписи (ЭЦП) и пароля к ключу необходимо пройти дополнительное подтверждение с помощью одноразового SMS-кода или кода из цифрового документа "Удостоверение личности" в мобильном приложении eGov Mobile, - пояснили в АО "НИТ".

В организации уточнили, что нововведение коснется не всех категорий пользователей, посещающих государственный портал.

- Данный механизм не применяется к нерезидентам Республики Казахстан в связи с отсутствием зарегистрированного номера телефона в Базе мобильных граждан, - подчеркнули в ведомстве.

Специалисты АО "НИТ" добавили, что дополнительный этап проверки направлен на защиту учетных записей пользователей и предотвращение несанкционированного доступа к их персональным данным. Гражданам рекомендуется заблаговременно проверить актуальность своего номера телефона, привязанного к профилю в Базе мобильных граждан (БМГ).