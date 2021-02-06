Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с 1 по 15 февраля в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару». Всего в области зарегистрировано более восьми тысяч владельцев гражданского огнестрельного оружия, которых регулярно посещают участковые инспектора полиции. – За один день ОПМ выявлено 94 административных правонарушений, из них незаконное хранение оружия – 7, нарушение правил хранения и ношения оружия – 67 и нарушение перерегистрации оружия – 20. Из нелегального оборота всего изъято 58 штук незаконных предметов вооружения, среди которых семь единиц огнестрельного оружия, 18 ножей и 22 патрона к гладкоствольному оружию, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.