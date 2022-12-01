Огонь из трубы объяснили на газохимическом комплексе в Атырау

Это был сброс пропилена. Кадр с видео Видео опубликовал журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале. На кадрах виден огонь, идущий из факела на заводе Kazakhstan Petrochemical Industries по производству полипропилена. В компании сообщили, что 30 ноября в 14:45 был произведён контролируемый сброс пропилена на факел. - Так как направленным на факельную установку газом является пропилен чистотой 99,8% с нулевым содержанием серы и её соединений, в результате горения образуются углекислый газ и вода. Негативного влияния на состояние окружающей среды не оказано, - говорится в сообщении. Сейчас