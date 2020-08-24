В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по п.2 ч.4 статье 192 "Разбой".

Уголовное дело находится на стадии завершения досудебного расследования.

Заявление следственно арестованного Шарипова о совершении неправомерных действии со стороны сотрудников ОВД 6 мая этого года управлением собственной безопасности ДП ЗКО зарегистрировано в ЕРДР по ч.1ст. 146 УК "Пытки" и передано по подследственности в департамент агентства по противодействию коррупции по ЗКО, - написали ДП ЗКО.

В редакцию "МГ" обратилась Зульфия Шарипова, которая рассказала, что ее младшего брата, 26-летнего Бауржана Шарипова, подозревают в ограблении валютчика. Женщина жалуется на несправедливое следствие. С ее слов, сотрудники правоохранительных органов оказывают физическое и психологическое давление на ее брата, они якобы заставляют его признаться в преступлении, которого он не совершал и вернуть деньги, которые не брал. Ограбление владельца обменного пункта произошло в центре города 28 февраля этого года в 21.10. Тогда под подозрение попали три человека. Все они были задержаны 5 марта. По данному факту началось досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж". Сумма украденных денег составила 44,5 миллиона тенге. Позже выяснилось, что на эти деньги один из подозреваемых купил автомобили и сотовые телефоны. Сестра подозреваемого Зульфия рассказала подробности того дня, когда случилось ограбление. - Мой брат знаком с одним из тех, кто действительно причастен к преступлению. У Бауржана есть свой бизнес, кроме того, он занимался перегоном машин из РФ. Так вот, этот знакомый решил приобрести у моего брата авто и 28 февраля попросил пригнать машину в центр города. Бауржан согласился. При встрече они договорились, что деньги моему брату отдадут через пару дней. Все так и было. Потом Бауржан уехал по своим делам, при этом нечаянно забыл свой телефон в проданном авто, - рассказывает Зульфия. - 5 марта моему брату привезли долг за машину в рублях, но он деньги не взял, велел поменять и привезти в тенге. В этот же день к нему домой приехали сотрудники полиции, сделали обыск, но ничего не нашли. Оформили задержание и повезли в ИВС. Женщина говорит, что у ее брата есть алиби, то есть во время ограбления он находился в другом месте, однако сотрудники полиции этот факт не приобщают к делу. - Конечно, сотрудникам полиции это выгодно, ведь при задержании у одного из подозреваемых пропал украденный у валютчика миллион рублей. Тут все ясно, куда он делся. Кто задерживал, тот и поделил куш. Естественно, тот подозреваемый не сможет возместить этот ущерб. Теперь все по-умному решили, что эту сумму можно взять с моего брата, у него же бизнес. Еще один подозреваемый, по всей видимости наркозависимый, начал тратить с успехом украденные деньги, покупал автомобили и сотовые телефоны своим друзьям, - пояснила Зульфия. - Вы только поймите, что ни один свидетель, даже сам потерпевший не указывает в своих показаниях моего брата. Он не виновен! Сестра подозреваемого утверждает, что при задержании Бауржана очень сильно избили сотрудники полиции, однако в заключении освидетельствования нет того, что он получил черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы и ушиб левого бедра. - Все так складно получается, но только не в пользу Бауржана. Освидетельствование после задержания делала женщина, однако заключение подписано врачом Воприченко, который, в принципе, уже к этому времени закончил свою смену и должен был уйти домой, - возмущается Зульфия. Женщина утверждает, что после того, как Бауржана избивают в РУ 170/1, сотрудники уголовной-исполнительной системы не вызывают скорую помощь. А делают это лишь тогда, когда он на нервной почве теряет сознание от эпилепсии. - За что его так мучают? - задает вопрос Зульфия. - Почему мой брат должен выплатить деньги, которые украли при задержании сотрудники полиции? Почему его необоснованно держат в заключении? Зульфия писала жалобы в прокуратуру ЗКО, ДУИС ЗКО, ДП ЗКО, в облздрав, однако, как говорит женщина, все безрезультатно. Она решила обратиться к президенту РК. В своем обращении она жалуется на то, что следствие выбивает из с ее брата признательные показания. - Они не дают ему спать до пяти утра, оказывают физическое и психологическое давление, - говорит в обращении сестра подозреваемого. Под видеообращением к президенту Казахстана, которое Зульфия разместила на канале в YouTube, сотрудники департамента полиции прокомментировали ситуацию. -Зульфия Шарипова с этой же проблемой обратилась к директору филиала международного бюро по правам человека Павлу Кочеткову. Правозащитник составил мотивированные письма с требованием возбуждения уголовного дела в отношении следователя, оперативных сотрудников Абайского ОП УП и сотрудников следственного изолятора за нарушение норм уголовно-процессуального законодательства, принуждении к даче признательных показаний, избиений и пыток психологического характера, а также фальсификации уголовного дела. Редакция "МГ" отправила запрос в управление здравоохранения ЗКО с вопросами: Какие травмы получил 5 марта Бауржан Шарипов согласно заключению? Почему освидетельствование подписывал Демьян Воприченко, однако его проводил совсем другой человек (по утверждению Зульфии Шариповой)? Почему в заключении не были указаны гематомы, черепно-мозговая травма, ушиб левого бедра? Однако в ведомстве ответили, что, согласно данным информационной системы, 5 марта был зарегистрирован случай амбулаторно-поликлинического лечения и пациент осмотрен врачом-травматологом. - Информацию касательно заболеваний (травм) пациентом Шариповым также предоставить не можем согласно статьи 273 «Тайна медицинского работника», - написали в ответе на запрос в облздраве.

lXlF7Zjx8Nw

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.