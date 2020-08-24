Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырауской области строится комплекс по производству 500 тонн мяса птицы. В настоящее время регион импортирует до 60% птицеводческой продукции из Актобе, Алматы и приграничных районов России. Спрос на мясо птицы очень высокий, только поэтому предприниматели из Курмангазинского района решили реализовать такой проект. Для этого были завезены куриные яйца из России. Сейчас в двух цехах крестьянского хозяйства «Буйрыгын» содержится 11,5 тысячи бройлерных цыплят. Через 45 дней, когда они достигнут веса 2-3 кг, их оправят в убойных цех. - В настоящее время у нас работают два цеха, еще два строятся. Чтобы заработать на всю мощность, мы ждем новую установку из Германии. В сентябре планируем запустить все 4 корпуса для производства 500 тонн мяса в год, - рассказала руководитель крестьянского хозяйства Гульнара Омаргалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.