В рамках акции «Добро-Соседство» 21 августа в г. Аксай доставлен гуманитарный груз из Саратовской области Российской Федерации. Акция с символичным названием «Добро-Соседство» поддержана информационно-аналитическим центром «Евразия-Поволжье». Инициатором акции выступил «Деловой клуб Саратовской области и Западно-Казахстанской области» в лице председателя клуба, главы Саратовского муниципального округа, почетного гражданина г. Аксай – Ивана Анатольевича Бабошкина. В составе груза медицинские защитные костюмы, маски, перчатки – всего более 5 000 комплектов. - Полученные средства индивидуальной защиты будут распределены между сотрудниками медицинских учреждений, полиции, школ и детских садов, а также среди социальных работников. Пандемию победим в добрососедстве, – отметил председатель Ассоциации предпринимателей ассамблеи народа Казахстана по Западно-Казахстанской области Болат Сарсенов. Напомним, что реализация проекта «Добро-Соседство» началась в июле 2020г. Организаторами акции выступили некоммерческие организации России из Астрахани, Екатеринбурга, Саратова, Оренбурга, Казани и Уфы. С продолжением акции расширилась ее география – в августе российские общественники направили гуманитарную помощь в гг. Усть-Каменогорск, Павлодар, Актау, Алматы. На этот раз перечень гуманитарной помощи из России дополнена защитными костюмами. Общая стоимость данной партии груза составит около 1 млн рублей. Как ожидается, общественная инициатива в духе традиций добрососедства и взаимовыручки внесет дополнительный вклад в российское содействие Казахстану в борьбе с COVID-19. Напомним, что в июле 2020г. в рамках акции «Добро-Соседство» в Казахстан уже была направлена помощь на сумму более 1,5 млн. рублей. Гуманитарные грузы были доставлены в гг. Кокшетау, Костанай, Нур-Султан, Петропавловск, Атырау, Уральск, Алматы, Шымкент.