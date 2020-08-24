Юрий Кобзарев

. Сторона защиты считает, что судебное разбирательство с участием присяжных заседателей прошло строго в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, были строго соблюдены все процедуры при отборе присяжных. Органами обвинения моему подзащитному вменялось обвинение по части 4 статьи 120 УК РК "Изнасилование", то есть половое сношение с применением насилия или угрозы применения в отношении малолетних. При исследовании доказательств не был установлен факт изнасилования потерпевшей. Не установлен факт полового сношения против ее воли с применением насилия и угроз со стороны Марченко. Физической силы, угроз и психологического давления не было

в отношении потерпевшей. В суде был доказан факт полового сношения с лицом заведомо не достигшим 16-летнего возраста

, — рассказал адвокат Анатолия Марченко.