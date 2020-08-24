По словам защитника, потерпевшая во время переписки в социальных сетях скрыла свой истинный биологический возраст, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал адвокат Анатолия Марченко Юрий Кобзарев
, во время полового сношения его подзащитный не применял физическую силу, психологическое давление и угрозы.
– 20 августа 2020 года в специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО присяжные заседатели вынесли приговор в отношении Анатолия Марченко. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Сторона защиты считает, что судебное разбирательство с участием присяжных заседателей прошло строго в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, были строго соблюдены все процедуры при отборе присяжных. Органами обвинения моему подзащитному вменялось обвинение по части 4 статьи 120 УК РК "Изнасилование", то есть половое сношение с применением насилия или угрозы применения в отношении малолетних. При исследовании доказательств не был установлен факт изнасилования потерпевшей. Не установлен факт полового сношения против ее воли с применением насилия и угроз со стороны Марченко. Физической силы, угроз и психологического давления не было в отношении потерпевшей. В суде был доказан факт полового сношения с лицом заведомо не достигшим 16-летнего возраста, — рассказал адвокат Анатолия Марченко.
По словам защитника, Анатолий Марченко не знал истинный возраст потерпевшей перед вступлением в половой акт и подумал, что она более старшего возраста.
– Потерпевшая по своему внешнему виду, физическому развитию, антропометрическим данным, росту, телосложению выглядела старше своего биологического возраста. Кроме этого, сама потерпевшая выдавала себя за более старшую девушку. Она переписывалась с Анатолием Марченко в социальных сетях, где выдавала себя на 5-6 лет старше. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что потерпевшая не проживала на даче со своей матерью, а жила в другом населенном пункте со своей бабушкой. Все допрошенные свидетели под присягой дали показания в суде, что факта изнасилования не было. Потерпевшая обратилась с письменным заявлением в правоохранительные органы спустя 1 месяц и 2 дня с момента полового акта, - отметил адвокат.
Юрий Кобзарев также заявил, что суд присяжных объективно, всесторонне и в полном объеме исследовал предоставленные доказательства уголовного дела как со стороны обвинения, так и со стороны защиты.
– Присяжные вынесли справедливый вердикт о признании виновным Анатолия Марченко по части 1 статьи 122 УК РК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Хотел бы добавить, что сейчас идет акселерация несовершеннолетних и это естественный процесс в обществе, от него никуда не деться. Если мы возьмем поколение 20 лет назад, то 12-летняя девочка значительно отставала по своему физическому и половому развитию от нынешнего поколения. Нынешние девушки значительно опережают их по физическому развитию, а именно выше ростом, телосложение соответствует более старшему возрасту, половое созревание наступает гораздо раньше. Также нельзя не учитывать век компьютеризации, наличие свободного доступа несовершеннолетних к интернету и к социальным сетям. Там они в раннем возрасте получают информацию о половой жизни, и это негативно способствует более раннему получению информации об интимной жизни взрослых и их раннему взрослению, - рассказал адвокат.
По его словам, некоторые средства массовой информации, а также в социальных сетях для привлечения большого количества читателей и подписчиков хотят создать негативный общественный резонанс среди общественности.
– Недопустимо давление на присяжных заседателей РК. Институт присяжных закреплён на законодательном уровне в Конституции РК, в законе РК "О присяжных заседателях", в законе "О судебной системе и статусе судей", а также в уголовно-процессуальном законодательстве, и любое незаконное вмешательство преследуется по закону. Сторона защиты полностью согласна со справедливым приговором суда присяжных в отношении Марченко, - заключил Юрий Кобзарев.
Правозащитник и мама осужденного Анатолия Марченко Маргарита Марченко рассказала, что полностью согласна с вердиктом присяжных заседателей.
– Уголовное дело было заведено на моего сына Анатолия Марченко. Опираясь на материалы уголовного дела, могу сказать, что полностью согласна с решением присяжных. Люди, не зная ситуации, не будьте злыми, не надо судить того, кого вы вообще не знаете, - отметила женщина.
Напомним, присяжные заседатели назначили 21-летнему Анатолию Марченко наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин заявила, что не согласна
с приговором и направила официальное письмо в прокуратуру ЗКО.
