Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, по решению конкурсной комиссии 50 молодых людей стали обладателями образовательных грантов акима области. 37 выпускников стали студентами Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени М.Оспанова. – В нашей области в период пандемии ощущалась нехватка медицинских кадров. Поэтому большинство выпускников были направлены именно на обучение медицинским специальностям. Еще девять молодых людей стали студентами ЗКГУ имени М.Утемисова, четверо выбрали Университет исламской культуры Нур-Мубарак, - сообщили в пресс-службе акима области. Как рассказала руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева, образовательные гранты за счет местного бюджета выделяются с 2017 года. Главная цель - подготовка специалистов, в которых нуждается регион. – Студентам выплачивается стипендия. По завершению обучения с выпускниками будет заключен трехсторонний договор, согласно которому он будет направлен на работу в сельскую местность, - отметила Айгуль Мынбаева. Одним из обладателей образовательного гранта акима ЗКО стала выпускница областной специализированной казахской школы-интерната комплекса №11 имени С.Сейфуллина Жанерке Амангелдиева. Теперь девушка будет учиться в Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени М.Оспанова за счет местного бюджета. Жанерке выбрала для себя специальность нейрохирурга.