Фото из архива "МГ" Спортивные чиновники отметили, что ФК «Акжайык» не встал на учет в управлении государственных доходов по налогу на добавленную стоимость. - В течение двух лет ФК «Акжайык» не вставал на учет в УГД. За это клуб был привлечен к административной ответственности. Штраф составил 223 млн 794 тысячи тенге. Данная сумма еще не погашена. По гражданскому законодательству ТОО должно само гасить такие долги. ФК «Акжайык» был передан в доверительное управление частному лицу. Он должен сам принять меры к выплате штрафа. Бюджетные средства на эти цели выделяться не могут, - сообщил заместитель руководителя управления физкультуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин. В этом году бюджет ФК «Акжайык» составил 702 млн тенге. Эти деньги идут на содержание клуба, выступающего в Первой лиге чемпионата Казахстана по футболу и юношеских команд. Стоит отметить, что с начала сезона игр в Первой лиге не проводилось. Однако футболисты получают зарплату. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.