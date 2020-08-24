Футбольный клуб «Акжайык» оштрафован городским управлением государственных доходов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ФК «Акжайык» оштрафовали на 223 млн тенге Фото из архива "МГ" Спортивные чиновники отметили, что ФК «Акжайык» не встал на учет в управлении государственных доходов по налогу на добавленную стоимость. - В течение двух лет ФК «Акжайык» не вставал на учет в УГД. За это клуб был привлечен к административной ответственности. Штраф составил 223 млн 794 тысячи тенге. Данная сумма еще не погашена. По гражданскому законодательству ТОО должно само гасить такие долги. ФК «Акжайык» был передан в доверительное управление частному лицу. Он должен сам принять меры к выплате штрафа. Бюджетные средства на эти цели выделяться не могут, - сообщил заместитель руководителя управления физкультуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин. В этом году бюджет ФК «Акжайык» составил 702 млн тенге. Эти деньги идут на содержание клуба, выступающего в Первой лиге чемпионата Казахстана по футболу и юношеских команд. Стоит отметить, что с начала сезона игр в Первой лиге не проводилось. Однако футболисты получают зарплату. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ