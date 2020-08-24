В Уральском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении 27-летнего инспектора службы батальона патрульно-постовой службы ДП ЗКО Руслана Карагуйшина. Мужчина обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366 УК РК "Получение взятки". Первое судебное заседание было назначено на 22 июля, однако в суд не явились свидетели. Они также не явились и на второе, и на третье судебное заседание. Тогда судья Исмайлова вынесла постановление о принудительном приводе свидетелей. 21 августа на судебное заседание не явился сам подсудимый, после чего прокурор ходатайствовал об аресте Руслана Карагуйшина. Суд принял во внимание, что подсудимый, находясь на свободе, может скрыться от суда и воспрепятствовать объективному разбирательству дела, путем оказания давления на свидетелей. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.