Как сообщили в РГП "Казгидромет", 25 августа в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов, ночью опустятся до +12 градусов. В Атырау ожидается переменная облачность, днем 32 градуса тепла, ночью +15 градусов. Также погода без осадков ожидается в Актобе, днем + 27 градусов, ночью +12 градусов. В Актау переменная облачность, днем температура воздуха поднимется до +27 градусов, ночью опустится до +19 градусов.