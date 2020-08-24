Иллюстративное фото из архива "МГ" Из числа заболевших симптомных носителей - 107, бессимптомных носителей - 68. Всего в Казахстане подтверждено 104 718 случаев, из них: По данным на 24 августа, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 597 человека, среди которых 52 ребенка. В стационарах находится – 5 673 пациента, на амбулаторном уровне – 4 924. 309 человек находятся в тяжелом состоянии, 70 – крайней степени тяжести, 50 – на аппаратах ИВЛ.За прошедшие сутки было зарегистрировано 84 случая заболевания, 2 случая - с летальным исходом. За сутки выздоровели 823 человека.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.