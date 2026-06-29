Ограничения движения и колонны военной техники на дорогах: Минобороны обратилось к казахстанцам

С 29 июня по 2 июля в стране пройдут масштабные тактико-строевые занятия ВС РК. Водителей предупреждают о перемещении армейских колонн и возможных перекрытиях трасс.

На дорогах Казахстана в ближайшие дни появится военная техника из-за плановых учений в воинских частях, сообщили в Минобороны РК. Комплексные тактико-строевые занятия пройдут по всей стране с 29 июня по 26 июля.

Главная цель тренировок - отработка практических навыков личного состава при приведении подразделений в высшие степени боевой готовности. Бойцы и техника будут перемещаться как по дорогам общего пользования, так и в пункты постоянной дислокации.

- Проводимые мероприятия носят плановый учебный характер и будут проведены преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах, в связи с чем возможно передвижение техники. Отдельные подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры. В это время на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения, - предупредили в ведомстве.

В Министерстве обороны также обратились к казахстанцам, журналистам и пользователям соцсетей с просьбой не распространять слухи и доверять только сведениям из официальных источников.