Ограничить движение транспорта в ночное время предложил аким ЗКО

Гали Искалиев предложил такую меру из-за высокой заболеваемости населения ЗКО COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 апреля, в здании областного акимата прошло заседание оперативного штаба, в котором приняли участие руководители различных департаментов и аким ЗКО Гали Искалиев. Гали Искалиев отметил, что в области не прекращается проведение свадебных и торжественных мероприятий. - Мониторинговые группы должны принимать соответствующие меры, фиксировать нарушителей карантина без исключений. Мне до сих пор поступают жалобы, что проводя