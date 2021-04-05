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Социум

Ограничить движение транспорта в ночное время предложил аким ЗКО

Гали Искалиев предложил такую меру из-за высокой заболеваемости населения ЗКО COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 апреля, в здании областного акимата прошло заседание оперативного штаба, в котором приняли участие руководители различных департаментов и аким ЗКО Гали Искалиев. Гали Искалиев отметил, что в области не прекращается проведение свадебных и торжественных мероприятий. - Мониторинговые группы должны принимать соответствующие меры, фиксировать нарушителей карантина без исключений. Мне до сих пор поступают жалобы, что проводя
Кристина Кобина
Ограничить движение транспорта в ночное время предложил аким ЗКО
Гали Искалиев предложил такую меру из-за высокой заболеваемости населения ЗКО COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ограничить движение транспорта в ночное время предложил аким ЗКО
Ограничить движение транспорта в ночное время предложил аким ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 апреля, в здании областного акимата прошло заседание оперативного штаба, в котором приняли участие руководители различных департаментов и аким ЗКО Гали Искалиев. Гали Искалиев отметил, что в области не прекращается проведение свадебных и торжественных мероприятий. - Мониторинговые группы должны принимать соответствующие меры, фиксировать нарушителей карантина без исключений. Мне до сих пор поступают жалобы, что проводятся мероприятия и в город приезжают люди из районов, так как там проводить торжества незаметно - сложно, - рассказал глава области. Аким Уральска Абат Шыныбеков отметил в докладе, что сейчас мониторинговые группы составляют протоколы не только на предпринимателей, где проводят торжества, но и на всех посетителей, штраф который составляет 84 тысячи тенге. - На прошедшем заседании оперативного штаба я говорил, что нужно принимать более жесткие меры, поэтому поручаю изучить, какие меры необходимы для того, чтобы сократить заболеваемость, кроме работ мониторинговых групп и прекращения проведения массовых мероприятий. Необходимо пересмотреть график работы общественного питания и принять меры по ограничению движения транспорта в ночное время. У нас есть отработанный механизм и если есть необходимость перемещаться в аэропорт, больницы, то можно оставить заявку на сайте stopcovid.kz. Все это уже отработано, поэтому никаких проблем не будет. Тех, кто ночью посещает рестораны, сотрудники полиции будут останавливать и допрашивать. В августе такие меры помогли и уменьшили проблемы с коронавирусом, - пояснил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
коронавирусная инфекция оперштаб

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