Охотничье оружие конфисковали у жителя ЗКО

Как сообщили в областном суде, жителю ЗКО предъявили обвинение по статье 482 КоАП РК «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».

Из материалов дела следует, что мужчина незаконно хранил не зарегистрированные двуствольное охотничье гладкоствольное оружие 16 калибра модели «ТОЗ-БМ». К слову, оно оказалось пригодным для выстрелов.

Постановлением суда района Байтерек, правонарушитель признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в 20 МРП или 51 688 тенге. Оружие конфисковано в доход государства.

Постановление суда не вступило в законную силу.