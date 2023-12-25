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Бизнес-новости

Окна премиум-класса от «ТҰЛПАР ПЛАСТ»

Изготовление пластиковых окон и дверей из ПВХ-профиля Funke, KBE (собственное производство) а так же алюминиевые витражи.
gorod
Окна премиум-класса от «ТҰЛПАР ПЛАСТ»

• пластиковые двери (балконные и входные группы);
• витражи офисных перегородок, тамбуров, зимних садов.
Закажите ламинированные металлопластиковые окна, качественные оконные конструкции, подоконники, сэндвич-панели и другие металлопластиковые изделия любых цветов.

Срок изготовления — 7–14 дней.
Срок гарантии — до 5 лет.

Замер, демонтаж старых окон, сборку и монтаж новых конструкций вам проведут квалифицированные специалисты нашей компании с 15-летним профессиональным стажем.

Мы находимся по адресу : г. Уральск, Нурсат 16( район Дины)

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