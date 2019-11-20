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Социум

Около 125 млн тенге административных штрафов должны оплатить жители ЗКО

Административные штрафы были выписаны восьми тысячам жителям области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории ЗКО с 19 по 23 ноября проходило оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер". Как сообщили в отделе административной полиции УП г.Уральск, более восьми тысяч жителей области имеют задолженность по административным штрафам. – Целью ОПМ является обеспечение принципа неотвратимости наказания и повышения уровня взыскания наложенных штрафов. На сегодня жителям области были выписаны штрафы на общую сумму около 125 млн тенге. Ранее в
Арайлым Усербаева
Около 125 млн тенге административных штрафов должны оплатить жители ЗКО
Административные штрафы были выписаны восьми тысячам жителям области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории ЗКО с 19 по 23 ноября проходило оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер". Как сообщили в отделе административной полиции УП г.Уральск, более восьми тысяч жителей области имеют задолженность по административным штрафам. – Целью ОПМ является обеспечение принципа неотвратимости наказания и повышения уровня взыскания наложенных штрафов. На сегодня жителям области были выписаны штрафы на общую сумму около 125 млн тенге. Ранее в области уже проводилось ОПМ "Борышкер", к которому были привлечены частные судебные исполнители, представители государственных органов и общественность. Тогда административные штрафы имели более четырех тысяч человек на общую сумму около 58 млн тенге, - сообщили полицейские. Стоит отметить, что во время ОПМ участковые посетили 408 западноказахстанцев. Тогда полицейским удалось взыскать около двух миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
штраф участковые Борышкер

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