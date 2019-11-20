Около 125 млн тенге административных штрафов должны оплатить жители ЗКО

Административные штрафы были выписаны восьми тысячам жителям области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории ЗКО с 19 по 23 ноября проходило оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер". Как сообщили в отделе административной полиции УП г.Уральск, более восьми тысяч жителей области имеют задолженность по административным штрафам. – Целью ОПМ является обеспечение принципа неотвратимости наказания и повышения уровня взыскания наложенных штрафов. На сегодня жителям области были выписаны штрафы на общую сумму около 125 млн тенге. Ранее в