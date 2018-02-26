Около 4 тысяч кубометров снега было вывезено в выходные из Уральска

Из-за обильного снегопада в городе коммунальщиками приходится работать в усиленном режиме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам директора ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбека САККАЗОВА, в настоящее время они работают в три смены. - Только за 24 и 25 февраля нами было вывезено 3800 кубических метров снега. Всего в уборке снега задействовано 392 человека и 91 единица техники: автогрейдеры, песочники, поливомоечные машины с лопатой, тракторы с щеткой, мини-тракторы с щетками, погрузчики, бортовые машины, - отметил Асылбек САККАЗОВ. - Также работают бригады по обрезк