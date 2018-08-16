Публичные слушания с участием местного населения по переименованию улиц областного центра проводятся согласно предложению акима города в соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ономастики». На очередной встрече был рассмотрен вопрос об учете мнения населения соответствующей территории по присвоению наименований безымянным улицам 5-го микрорайона Уральска. Со слов секретаря Уральского городского маслихата Аккали Аубекерова, в микрорайонах Астана и Жулдыз названий у улиц не было. Жители различали свои адреса только по номерам домов. И когда им предложили дать улицам наименования, они согласились с данным предложением. Руководитель отдела культуры и развития языков Куанышбек Мухангалиев озвучил наименования. Улицам предложили имена великий казахских биев: Казыбек би, оратора Айтеке би, общественного деятеля Толе би, известных народного артиста СССР и Казахстана, композитора Нургиса Тлендиева, народной писательницы Казахстана, поэтессы Фаризы Онгарсыновой, певца, актера, народного артиста СССР, Героя социалистического труда Ермека Серкебаева, писателя, литературного критика, драматурга Аскара Сулейменова, всемирно известного ледового катка в Алматы – Медеу. Местное население единогласно согласилось. - Нам понравились такие названия улиц, – делится Алтынгуль Тангалиева. – У нас был только номер дома, а теперь мы знаем, что проживаем на улице известного казахского бия и общественного деятеля Толе би. Также слушания по поводу переименования улиц прошли в п. Деркул, который входит в состав города. Здесь рассматривали вопрос по переименованию 59 идеологически устаревших названий улиц, трем улицам, ранее не имевшим названий, предложили дать конкретные наименования. Список улиц в п. Деркул, переименования которых обсуждались на слушаниях: