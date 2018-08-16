Строительство нового микрорайона началось в июле этого года. На сегодняшний день ведется заливка фундамента для двух девятиэтажных домов. В одном из них, как рассказал представитель подрядной организации ТОО «Отдел Строй», будет 104 квартиры. Работы на объекте планируется завершить к середине 2019 года. - Здесь работают порядка 55 человек. Всего будет девять этажей, но первый этаж будет свободной планировки, то есть магазины и другие объекты предпринимательства. Строительный материал у нас местный, привозной тоже есть из России, - говорит начальник участка Александр СТАСЮКЕВИЧ. Всего в новом микрорайоне будет построено 27 многоэтажных жилых домов. Для семи из них проектно-сметная документация уже готова. Кроме этого, там планируется возвести пять социальных объектов – это детский сад, школа, спортивный комплекс и другие. Общая площадь микрорайона займет 108 гектаров земли. Квартиры в первых построенных домах люди получат по программе «7-20-25». - Все инженерные сети подведены, газ, свет, тепло. В семи домах, на которые конкурсные процедуры проведены, также предусмотрены частные инвестиции. Кроме этого, на весь микрорайон будет своя отдельная котельная и канализационная насосная станция, - рассказал заместитель акима г. Уральск Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Глава региона Алтай Кульгинов попросил застройщиков соблюдать все требования к фасадам новых домов. Они должны быть красивыми и уютными, чтобы соответствовать архитектурному облику города в целом. - Все современные требования должны быть соблюдены, это нужно строго контролировать. Соответственно, благоустройство дворов и озеленение тоже. Необходимо учитывать все предыдущие неудобства, когда люди жаловались. Сейчас же мы применяем современные технологии, и строители наши стали опытнее, то есть новые дома должны соответствовать современному духу, культуре и архитектуре. Чтобы людям было приятно и комфортно в этих домах жить, - сообщил аким ЗКО Алтай Кульгинов. Помимо этого, было отмечено, что еще в одном новом микрорайоне «Акжайык» началось подведение магистральных тепловых сетей, все работы планируется завершить в течение двух лет. Уже на следующий год там начнут строить первый дом.