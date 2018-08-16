Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления административной полиции ДВД ЗКО, за 7 месяцев 2018 года на территории ЗКО было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов, из них 1 случай на территории города. Одно ДТП произошло по вине водителя общественного транспорта. Тогда как в 2017 году число ДТП, произошедших на территории области ровнялось 25, 17 из которых произошло по вине водителей. На территории города Уральск было зарегистрировано 18 ДТП, в 15 из них была доказана вина водителей общественного транспорта. - Самое большое количество нарушений совершили водители ТОО "Батыс Дилижанс" - 313 нарушений. Далее идет ТОО "Акжол Авто", на их счету 145 нарушений. И на третьем месте по количеству нарушений находится ТОО "УралТехСервис" - 130 правонарушений, ТОО «Зап Каз автобусный парк» - 116 нарушений, ТОО «ОралАвтоТранс» - 81 нарушение. На счету ТОО «ПАП №1» - 61 нарушение, - рассказали в пресс-службе управления административной полиции ДВД ЗКО. Стоит отметить, что на 1 августа 2018 года водительского удостоверения были лишены 5 водителей пассажирского транспорта.