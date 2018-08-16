Вчера, 15 августа, АО "КазТрансГаз Аймак" начало подачу газа на ТЭЦ, соответственно, в дома уральцев стала подаваться горячая вода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта rus.delfi.ee
По словам генерального диктора АО "Жайыктеплоэнерго" Мурата БАЙМЕНОВА, между их предприятием и газовиками была достигнута определенная договоренность. На данный момент долг ТЭЦ перед поставщиком газа составляет 290 млн тенге, а долг населения перед тепловиками - 400 млн тенге.
- По-прежнему 7 групп будут ходить по квартирам и собирать долги с жителей города. В среднем за вечер группа собирает около 500 тысяч тенге. Сразу же на следующий день мы выплачиваем "КазТрансГаз Аймаку" 3 млн тенге. НЕбольшую сумму мы оставляем на самыек необходимые расходы для предприятия. Без этого тоже никак, - рассказал Мурат БАЙМЕНОВ.
Гендиректор "Жайыктеплоэнерго" утверждает, что наличие горячей воды напрямую зависит от населения.
- Понимаете, мы по рукам и ногам связаны с населением. Если люди не платят нам за подогрев воды и отопление, то мы, соответственно, не платим газовикам. Газ отключают и нет горячей воды, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. Я хочу, чтобы каждый понял, что за комуслуги нужно платить. Я все понимаю, что сейчас август, люди собирают детей к школе, денег не всем хватает, но и вы поймите, что за неуплату нам отключают газ. И сделать с этим мы ничего не можем.
Мурат БАЙМЕНОВ также рассказал, что работа по аресту имущества должников продолжается. Так, при помощи системы "Автоураган" отслеживаются и водворяются на штрафстоянки автомобили должников, людям запрещен выезд за границы республики из-за долгов перед тепловиками. Более того, по ловам гендиректора предприятия, сейчас готовятся документы на продажу одной из квартир, хозяева которой задолжали за тепло огромную сумму.
- Я понимаю, что это крайние меры, но мы вынуждены так поступить. Из-за долгов одних не должны страдать другие, - сказал Мурат БАЙМЕНОВ. - У некоторых задолжников на руках находятся по 6-7 решений суда, однако они все равно не выплачивают долги.
Нужно отметить, что вот уже несколько лет подряд, как только в Уральске заканчивается отопительный сезон, АО "КазТрансГаз Аймак" отключает газ тепловикам и жители многоэтажек остаются без горячей воды. Руководство АО "Жайыктеплоэнерго" было вынуждено пойти на крайние меры - теперь на злостных неплательщиков подают в суд и для погашения долга их имущество выставляется на продажу.
