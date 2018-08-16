Ситуацию с подготовкой к новому учебному году доложил руководитель областного управления образования Каиргали Кенжегалиев. - Для текущего ремонта учебных заведений области из бюджета было выделено 328,2 млн тенге. Более 2 млрд тенге направили на капитальный ремонт 18 учебных заведений. Во всех школах, где проходит капитальный ремонт, работы должны завершиться до 1 сентября. Вместе с тем на сегодня ведется строительство 30 учебных заведений. 8 школ и 14 детских садов планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года, — сообщил Каиргали Кенжегалиев. Стопроцентную готовность школ к учебному году опроверг руководитель областного департамента по охране общественного здоровья Темербек Мусагалиев. - В городе есть школы, состояние которых близко к аварийному. Там не все так гладко, есть над чем работать. Есть и другие объекты образования, требующие доработки, - заявил Темербек Мусагалиев. Глава региона, выслушав ответы директоров школ и руководителя управления образования, поручил предоставить ему всю информацию о проблемных школах. - Почему в докладе управления образования нет этих данных? Мы должны найти проблему и решить ее, а не скрывать друг от друга, делая вид, что все хорошо. Если есть школы, которые не готовы принять учащихся, нужно оперативно решить эти вопросы. Поручаю акиму города и курирующему заместителю акима области проинспектировать эти школы и вынести предложение в кратчайшие сроки, — заявил Нурлан Ногаев. - Все социальные объекты должны быть на особом контроле. Акимы всех уровней, сотрудники сферы образования обязаны сами контролировать процесс подготовки школ к новому учебному году. На совещании было отмечено, что в этом году проблем с обеспечением учебниками и учебно-методическими пособиями не будет. Более 2,5 млрд тенге было выделено из местного бюджета для закупа необходимых учебных материалов. - Ко мне поступают жалобы, родители просят прекратить продажу в учебных заведениях всевозможных гаджетов, игровых принадлежностей, ненужных учебных пособий, сомнительных услуг. Если администрация школы считает, что в этом есть необходимость, предлагайте это на родительских собраниях, попечительских советах. Не нужно продавать это детям. Школа – это место учебы, а не торговли. Надо прекратить такую практику. Ответственные лица возьмут это на контроль, - подчеркнул Нурлан Ногаев. Как отметил глава региона, сфера образования несет большую ответственность перед обществом. Какое образование получит будущий выпускник в учебном заведении, такой вклад в будущем он даст для общества. - Глава государства ставит перед обществом большие цели. И для их достижения стране нужны профессиональные, образованные кадры. А это ваша работа, ваша прямая обязанность. Если не вы, то кто будет заниматься? Вас, педагогов, всегда ставят в пример, вы воспитываете будущее поколение. Мы создаем все необходимые условия, выделяем все необходимые финансовые средства. Ваша задача – дать детям самое лучшее, - заключил Нурлан Ногаев. 0jd0LzaXwUs