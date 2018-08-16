Как сообщили в группе государственного языка и информации ДЧС ЗКО, во время патрулирования на озере Шалкар, сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО заметили трех человек на надувном матрасе и ещё одного человека, который пытался доплыть к ним. - Люди находились ориентировочно в 2 км от берега. Как выяснилось позже, один из друзей увидел, что троих товарищей на надувном матрасе сильным ветром уносит далеко от берега. Молодой человек решил помочь им. Но, подплыв ближе к ним, устал и сам нуждался в помощи. Более того, матрас начал сдуваться, - сообщил сотрудник группы государственного языка и информации ДЧС ЗКО Жадыгер КУСАИНОВ. Далее спасатели на катере доставили мужчин на берег и провели с ними разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения на воде. Также сотрудники ДЧС ЗКО просят всех жителей города и области не забывать о мерах безопасности и не рисковать собственными жизнями.