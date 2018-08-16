Иллюстративное фото Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций Атырауской области рассказал заместитель акима г.Атырау Мейрим Кулауи. По словам спикера, если раньше с предпринимателями заключались договоры лишь на один учебный год, после чего приходилось заново разыгрывать тендер между ИП, то теперь с бизнесом будет заключаться договор на продолжительный срок. - Внедряя этот пилотный проект, мы уверены, что сам предприниматель по-другому посмотрит на свой бизнес, по-другому будет содержать оборудование, посуду, помещение столовых, зная, что ему здесь работать не один год, а к примеру, 3 или 5 лет. Да и качество оказываемых им услуг улучшится намного. Ведь в начале учебного года за счет государства покупается посуда, оборудование, делается ремонт в столовых. В конце года разыгрывается новый тендер, в столовую приходит новый предприниматель и просит обновить посуду, оборудование и интерьер. А через три года оборудование и вовсе может выйти из строя, и государству придется снова закупать в столовую все новое, а как вы знаете, оборудование для столовых сегодня очень дорогое. Если проект покажет себя с хорошей стороны, мы внедрим его во всех городских школах, - рассказал Мейрим Калауи. По словам спикера, пилотный проект будет внедрен на основе государственно-частного партнерства с нового учебного года пока в пяти столовых 14,14,23,28 школ и школе-лицее для одаренных детей в мкр.Жилгородок. При этом предприниматель будет обновлять посуду, предметы интерьера и оборудование за свой счет, а в обязанности государства будет входить лишь обеспечение его государственным заказом. Контроль за деятельностью ИП будет вестись со стороны акимата.