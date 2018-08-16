Футбольный матч между командами "Акжайык" и "Актобе" пройдет в субботу, 18 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" "Акжайык" встретися с соперником на своем поле - на стадионе имени П. Атояна 18 августа в 18.00. Нужно отметить, что по итогам игр, "Акжаыйк" располагается на 7 строчке турнирной таблицы, а "Актобе" на 5. Напомним, 30 июля на стадионе имени П. Атояна уральский "Акжайык" провел игру с "Актобе". Тогда встречакончилась со счетом 1:1. X3Ixk3_iFuA