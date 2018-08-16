Фото с сайта Tengrinews.kz Как прокомментировали в Министерстве внутренних дел, звонок поступил 29 июля на пульт 102 УВД Актобе. - По прибытии на место происшествия сотрудники полиции пытались опросить заявителя и находившегося с ним его брата-близнеца. Но указанные лица были в состоянии наркотического опьянения и ничего пояснить не смогли, при этом нарушали общественный порядок, выражались нецензурной бранью, оказали неповиновение стражам правопорядка, - проинформировали в МВД РК. На следующий день, когда обоих парней доставили в спецприемник, один из братьев попытался скрыться и набросился на двух сотрудников УВД Актобе. - В связи с этим в отношении них был составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство и судом Актобе они были подвергнуты к административному аресту. Вместе с тем при доставлении их в спецприемник для административно арестованных лиц 30 июля текущего года один из братьев пытался скрыться и нанес телесные повреждения двум сотрудникам УВД Актобе. В отношении него ведется следствие по части 1 статьи 380 УК РК ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В процессе последующей проверки в поведении братьев выявлены признаки приверженности к деструктивному вероучению салафитского толка, - отметили в Министерстве внутренних дел.