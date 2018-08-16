О нововведениях в Атырау рассказал заместитель акима города Мейрим Калауи на брифинге в региональной службе коммуникаций. По словам спикера, согласно проекту, парковки в международном аэропорте и железнодорожном вокзале планируется реконструировать. Затем эти два объекта будут переданы в доверительное управление в частные руки. - В настоящее время от инвесторов поступают предложения, мы их рассмотрим и объявим конкурс. В частности, мы хотим на территории аэропорта и вокзала разбить скверы, а также построить большую парковку и внедрить туда систему умного паркинга, как в городах Астана и Алматы. В свою очередь, частный владелец должен будет содержать данные паркинги в надлежащем виде, - рассказал Мейрим Калауи. Кроме того, в городе планируется установить 11 новых светофоров, имеющиеся 47 также планируется передать в доверительное управление предпринимателям. Предложения от представителей бизнеса также продолжают поступать. - Новые светофоры будут установлены на оживленных участках города - в новых микрорайонах, где наблюдается большое автомобильное движение и большой поток жителей, - уточнил замакима города Атырау.