Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +32, ночью +15 градусов. В Атырау также переменная облачность. Днем +33, ночью +20. В Актобе ясная погода без осадков. Днем +29, ночью +16 градусов. По прогнозам синоптиков, в Актау +35 градусов днем и +20 градусов ночью.