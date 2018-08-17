Генпрокуратура сообщила о завершении поэтапной передачи суду полномочий по санкционированию всех следственных действий, передает Informburo.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане завершилась поэтапная передача суду полномочий по санкционированию всех следственных действий, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РК. С марта 2018 года суды выдали 8 тысяч санкций на проведение негласных следственных действий. В порядке приказного производства завершено более 600 дел. Генеральный прокурор Кайрат КОЖАМЖАРОВ на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью подчеркнул недопустимость нарушения законности и прав граждан при инициировании негласных следственных действий. Он отметил, что важно исключить факты необоснованного задержания граждан и обеспечить гарантии реализации полномочий адвокатов по сбору доказательств. Также на заседании обсудили меры по повышению уровня защиты прав граждан в уголовном процессе, снижению его репрессивности, оптимизации формы ведения уголовного судопроизводства. За семь месяцев работы на треть снижено количество задержанных (с 9 789 до 6 508), содержащихся под стражей (с 8 835 до 6 148) и осуждённых к лишению свободы (с 12 414 до 4 231). В стране уголовное судопроизводство поэтапно переходит в электронный формат. Ожидается, что автоматизация охватит все стадии уголовного процесса: от регистрации и расследования преступлений до исполнения приговора. В электронном виде расследуется порядка 5 тысяч дел, из которых 2,3 тысячи направлены в суд. - Если Казахстан вошёл в топ-40 стран, где осуществляет уголовное дело в электронном формате, то среди стран СНГ мы занимаем первое место. Данный проект осуществляется в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан". По республике санкционировано 2180 обысков в электронном формате. Впервые в городе Астана были осуществлены 30 криминологических экспертиз электронно. В этой связи нашей целью является, во-первых, автоматизирование всего дела, начиная с уголовных расследований до исполнения приговора, во-вторых, недопущение фиктивных документов во время расследований, снижение коррупции. В-третьих, увеличение эффективности межведомственного, судебного контроля, – отметил генпрокурор. Как рассказал Кайрат КОЖАМЖАРОВ, для полноценного внедрения электронного судопроизводства необходимо решить вопросы финансирования, надлежащего технического оснащения органов уголовного преследования и обучения сотрудников навыкам его ведения. - По республике из требуемых 10 449 рабочих мест оснащены только 1 649. По органам внутренних дел на 90% обеспечены подразделения ЗКО, Атырауской областей, на 50% – Жамбылская область. В остальных регионах этот показатель не превышает 25%. В службе экономических расследований обеспечение составляет 12% по республике. В КНБ и антикоррупционной службе закупка оборудования не производилась, – сказал Кайрат КОЖАМЖАРОВ. Руководителям правоохранительных органов поручили обеспечить неукоснительное соблюдение сроков поэтапной автоматизации уголовного процесса, говорится в сообщении.