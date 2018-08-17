Виктория Хусаинова, оставшаяся после гибели гражданского мужа без жилья с тремя детьми на руках, хочет купить собственное жилье. Женщине перечисляли деньги из Казахстана и Российской Федерации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сейчас 27-летняя Виктория выписалась из больницы. Там она лежала вместе с младшим сыном – пятимесячным Егором. Он переболел пневмонией. Ребенок до сих пор кашляет. Женщина не стала жить в арендованной для нее на два месяца квартире. На время она переехала к маме. -Я уже начала забирать вещи с квартиры в доме по улице Курмангазы. Там невозможно жить. Везде тараканы. Перед тем, как лечь в больницу, я проверяла счет в банке. Туда люди перечислили около 1,1 млн тенге. Может, сейчас средств стало больше. Я хочу приобрести собственное жилье, хотя бы комнату в общежитии. Хочется поблагодарить всех, кто оказал помощь моей семье. В акимате пообещали помочь со сборами старшего ребенка в школу и оформлением среднего в детсад, - отметила Виктория Хусаинова. Виктория Хусаинова до сих пор не встретилась с семьей погибшего ребенка, которого пытался спасти ее гражданский муж. Она несколько раз заезжала в дачное общество, но никого дома не заставала. Напомним, 31 мая 2018 года 29-летний Алексей Качулин, работавший сварщиком на пригородных дачах, погиб, пытаясь спасти чужого ребенка. Пятилетний мальчик упал в септик возле частного дома. Мужчина услышал крики ребенка и залез в колодец. Погибли оба. После трагедии Викторию Хусаинову с детьми попросили освободить комнату в общежитии, где они проживали вместе с гражданским супругом и тремя детьми. Когда об этой истории стало известно через СМИ, люди начали оказывать помощь вдове. Ей привозили вещи и продукты и переводили деньги на счет. Также волонтеры оплатили двухмесячную аренду квартиры. Для тех, кто хочет помощь матери-одиночке, может обратиться по телефону 87710380788. Номер счета в народном банке Казахстана KZ 156010002000555119. Руслан АЛИМОВ