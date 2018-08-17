Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов жителей домов в Зачаганске, вот уже несколько дней люди задыхаются от постоянного запаха дыма со стороны свалки ТБО. - Сколько может повторяться это безобразие? Это же экологическая катастрофа! Каждое утро невозможно открыть окна из-за стойкого синего дыма от горящей свалки. От имени всех жителей поселка Зачаганск просим вас посодействовать в разрешении данного вопроса. Просим соответствующих государственных органов привлечь к ответственности виновных в пожаре лиц, - жалуется житель поселка Зачаганск Арман. Однако сегодня, 17 августа, запах дыма могли почувствовать жители большей части Уральска. Смог распространился практически по всему городу. - Я живу в районе остановки Хлебзавод. Ночью дышать невозможно было. Пахло чем-то горелым. Сначала мы подумали что это пожар где-то рядом. Оказалось, свалка горела. Это не первый случай, когда из-за горения на полигоне ТБО в городе дышать нечем, - говорит жительница города Оксана. На дым жаловались и жители района "Детская больница". Как рассказали в городском ЖКХ, задымление на полигоне ТБО происходит из-за скопления природных газов. - Открытого огня на полигоне ТБО нет. Там произошло сильное задымление из-за скопления природных газов. Со вчерашнего вечера там работает техника. Они закапывают мусор, так как тушить водой бесполезно, - заявил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск Миржан НУРТАЗИЕВ.