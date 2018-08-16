Деньги, пожалуй, самая желанная вещь в мире. Причем, любой житель планеты мечтает о том, чтобы деньги доставались ему без особых усилий. Порой люди, так хотят обладать этими заветными бумажками, что соглашаются даже на игры со смертью. А на что готовы Вы ради денег? Банк ВТБ (Казахстан) представляет подборку самых безумных поступков, которые совершали люди ради денег. Мужчина с женской грудью И так, первое место мы присудили игроку из Лас-Вегаса Брайану «The Wiz» Зембику, который в 1996 году за 100 000 долларов согласился на операцию по вживлению имплантатов женской груди. Конечно, азартный парень сделал операцию на спор, по условиям пари он должен был проходить со своим новым телом год, но ему было так комфортно в этом образе, что женская грудь так и осталась его отличительной чертой. Рожаем на перегонки Известный немецкий адвокат и знатный шутник Чарльз Миллар (1853-1926) составил завещание, в одном из пунктов которого говорилось о том, что часть его собственности должна быть продана через 10 лет после смерти Миллара, а деньги должны быть вручены той женщине из Торонто, которая за это время родит больше всего детей. В случае, если несколько участниц будут иметь одинаковый результат, сумма должна быть разделена в равных долях между ними. Так он стал зачинщиком соревнования среди жительниц города, вошедшего в историю под названием большой гонки аистов, победительницами которой стали четыре женщины, каждая из которых имела по 9 детей. Продам имя В 2005 году американка, беременная тройней, выставила на интернет-аукционе объявление о продаже имен своих будущих детей. Этим предложением воспользовалось интернет-казино из Лас-Вегаса Golden Palace, которое за 12 000 долларов получило право назвать одного из новорожденных мальчиков именем - GoldenPalace.com. Это не единственный случай, подобные объявления о продаже собственного имени либо имен детей все чаще стали появляться в интернете. Если вам срочно нужны деньги, Банк ВТБ (Казахстан) не советует идти на крайние меры. Обратитесь за кредитом! Сегодня заполнить заявку на получение займа, можно на сайте банка, не выходя из дома. ВТБ предлагает «кредит наличными» на сумму до 4 000 000 тенге, сроком до 5 лет, без залога. Будьте счастливы, а если нужны деньги – звоните по номеру 5050 бесплатно с мобильного! Новости компании